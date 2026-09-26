Боец UFC бросила в соперницу презервативы и деньги во время битвы взглядов

Боец UFC, выступающая в легчайшем весе, бразильянка Норма Дюмон во время битвы взглядов с представительницей Аргентины Айлин Перес бросила в неё упаковку презервативов и деньги. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC Fight Night 289, который пройдёт завтра, 27 сентября, в Лас-Вегасе.

Что послужило причиной данного поступка — неизвестно.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Дюмон 35 лет. Она имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. На профессиональном уровне в смешанных единоборствах Норма дебютировала в 2016 году. Она имеет в своём рекорде 13 побед, из которых две были одержаны досрочно, и три поражения.

Перес 31 год. В своём профессиональном рекорде в ММА она имеет 13 побед, из которых четыре были одержаны нокаутом, и два поражения.