Жорж Сен-Пьер отреагировал на решение Аспиналла оставить титул чемпиона UFC

Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер отреагировал на решение англичанина Тома Аспиналла оставить титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

«Да, это отстой. Надеюсь, с его глазом всё будет в порядке. Я немного забеспокоился. Надеюсь, он вернётся с полностью восстановленным зрением. Здоровье — самый драгоценный дар, который даёт жизнь, так что это приоритет номер один.

То есть это показывает, что травма была довольно серьёзной, когда она произошла. У него было много хейтеров, но знаете, когда тебе попадают пальцем в глаз, то одним из последствий может быть отслойка сетчатки.

Столько проблем может возникнуть из-за такой конкретной ситуации. Я просто надеюсь, что его зрение полностью восстановится, а мы снова увидим его в бою. Он очень зрелищный боец», — приводит слова Сен-Пьера портал Bloody Elbow.