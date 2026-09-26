Роберт Уиттакер ответил, когда и против кого хотел бы провести следующий бой в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер выразил заинтересованность к выступлению на турнире UFC, который, как сообщается, может пройти в Австралии в начале 2027 года, а также сообщил о желании сразиться с экс-обладателем титула UFC в категории до 93 кг поляком Яном Блаховичем.

«К сожалению, новостей о боях немного. Я тренируюсь и готовлюсь к разным вещам, но, честно говоря, слышал, что якобы UFC приедет в Сидней в начале следующего года. А я давно говорю, что хочу драться в Сиднее и выступить дома. Постараюсь приберечь себя [для этого шоу], подготовиться наилучшим образом, надеюсь, выступить там.

Блахович же единственный, кто ответил на мой вызов, и он рад этому бою. Мы с Яном довольным этим поединком. Просто хочу выйти туда и ещё раз добиться того, чтобы мою руку подняли», — приводит слова Уиттакера портал MMAJunkie.