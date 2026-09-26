26-летний мексиканский боксёр скончался через несколько дней после поражения нокаутом

26-летний мексиканский боксёр Артуро Торрес скончался менее чем через неделю после того, как впал в кому после поединка с Хильберто Гарсией, в котором уступил нокаутом в седьмом раунде. Их противостояние прошло 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Supreme Boxing.

Сразу после окончания боя Торреса доставили в больницу, где провели операцию из-за тромба в головном мозге, после чего ввели в состояние комы.

В качестве профессионального боксёра Артуро дебютировал в ноябре 2018 года. В рекорде мексиканского боксёра было 15 побед, шесть поражений, а один бой закончился ничьей.