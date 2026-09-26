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«Никогда». Легендарный Брюс Баффер заявил, что не стал бы работать на турнирах Power Slap

«Никогда». Легендарный Брюс Баффер заявил, что не стал бы работать на турнирах Power Slap
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Легендарный октагон-анонсер Брюс Баффер рассказал, что не стал бы работать на турнирах лиги Power Slap.

«Уважаю проект Power Slap, но не фанат этих схваток. Думаю, я никогда бы не стал вести [поединки такого формата], поскольку это вызывает ХТЭ (хроническую травматическую энцефалопатию. — Прим. «Чемпионата»). Один парень потерял зрение на последнем турнире. Вы это видели?» — приводит слова Баффера портал AgFight.

Напомним, Баффер присоединился в качестве октагон-анонсера к UFC в 1996 году. С тех пор он бессменно объявлял поединки, проходившие под эгидой североамериканского промоушена.

В данный момент Брюсу 69 лет. Он имеет чёрный пояс по тансудо и зелёный по дзюдо. Баффер является профессиональным игроком в покер.

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