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Джастин Гейджи назвал топ-5 величайших бойцов ММА, не упомянув ни одного россиянина

Джастин Гейджи назвал топ-5 величайших бойцов ММА, не упомянув ни одного россиянина
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37-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Джастин Гейджи назвал топ-5 величайших бойцов смешанных единоборств в истории в интервью на YouTube-канале One Night with Steiny.

Топ-5 величайших бойцов ММА в истории, по мнению Джастина Гейджи.

  • Ройс Грейси (15-2-3, 1 КО/ТКО);
  • Андерсон Силва (34-1-0-1, 23 КО/ТКО);
  • Жорж Сен-Пьер (26-2, 8 КО/ТКО);
  • Джон Джонс (28-1-0-1, 11 КО/ТКО);
  • Чак Лидделл (21-9, 13 КО/ТКО).

Профессиональный рекорд Джастина Гейджи в смешанных единоборствах составляет 28 побед, из которых 21 была одержана нокаутом, и пять поражений.

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