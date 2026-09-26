Джастин Гейджи назвал топ-5 величайших бойцов ММА, не упомянув ни одного россиянина

37-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Джастин Гейджи назвал топ-5 величайших бойцов смешанных единоборств в истории в интервью на YouTube-канале One Night with Steiny.

Топ-5 величайших бойцов ММА в истории, по мнению Джастина Гейджи.

Ройс Грейси (15-2-3, 1 КО/ТКО);

Андерсон Силва (34-1-0-1, 23 КО/ТКО);

Жорж Сен-Пьер (26-2, 8 КО/ТКО);

Джон Джонс (28-1-0-1, 11 КО/ТКО);

Чак Лидделл (21-9, 13 КО/ТКО).

Профессиональный рекорд Джастина Гейджи в смешанных единоборствах составляет 28 побед, из которых 21 была одержана нокаутом, и пять поражений.