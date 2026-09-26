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Александр Усик сменил имидж

Александр Усик сменил имидж
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях украинец Александр Усик сменил имидж, став блондином. Фотографией поделился его колорист Александр Даалгард в социальной сети.

Александру Усику 39 лет. В профессиональном рекорде боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Украинец, победитель Олимпиады-2012, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м — абсолютным чемпионом. В 2024 году стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2025-м — двукратным абсолютным чемпионом. Усик также был удостоен звания заслуженного мастера спорта Украины по боксу.

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