«Хочу, чтобы мы вместе подняли пояс». Сын Петра Яна хочет стать секундантом чемпиона UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, как его старший сын Даниил предложил стать его секундантом на предстоящем бое с грузином Мерабом Двалишвили.

«Даниил когда узнал, что будет бой, он мне сказал: «Там же не нужна виза, я буду твоим секундантом». Знаешь, что говорит? «Я не буду говорить ничего лишнего. Я знаю, что Кайрат сможет полететь. Кайрат — главный тренер в углу. Можно, я просто буду подавать воду?» (Смеётся.) Я говорю: «А что ты хочешь там вообще увидеть-то?» Он отвечает: «Я хочу испытать эти эмоции». Я говорю: «Какие эмоции?» — «Я хочу, чтобы мы вместе с тобой подняли пояс» (смеётся)», — сказал Ян в интервью для канала MMA TEAM Gorilla Fighting на YouTube.