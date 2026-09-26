«Два лысых вместе». Фьюри заявил, что убрал запрет на участие Уайта в их поединке с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что именно он обеспечил участие главы UFC Даны Уайта в организации его боя с Энтони Джошуа. По словам Фьюри, он убрал из своего контракта пункт, запрещавший Уайту участвовать в событии.

«Я слышал, что Дана Уайт промоутер, да? После всех этих разговоров Эдди Хирна о том, что мы хотим провести бой только в Англии, чтобы избавиться от Даны Уайта, теперь Дана Уайт и Ring промоутируют этот бой. Какого чёрта? Это же безумие. Чёрт возьми. В контракте Джошуа написано, что TKO и Дана не могут участвовать, но у меня было то же самое, и я убрал этот пункт.

Я убрал его, чтобы Дана мог участвовать. Да пошли они. Да, я хочу, чтобы он участвовал. Два лысых мужика вместе… Мне нравится Дана, он хороший бизнесмен и хороший человек. Человек, который начинал с нуля, а стал миллиардером… Думаю, он может добиться больших успехов в боксе. Думаю, он выживет Эдди Хирна из бизнеса и скормит его рыбам», — сказал Фьюри в интервью iFL TV.