Дастин Порье: я наконец позволил себе принять ситуацию и простить

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американский спортсмен Дастин Порье поделился личным сообщением о принятии и прощении себя.

«Пару недель назад я наконец позволил себе принять ситуацию и простить. Ничего не нужно искать вовне — нужно заглянуть внутрь себя», — написал Порье в своём аккаунте в социальной сети.

Порье завершил карьеру в ММА на UFC 318 в июле 2025 года, проиграв Максу Холлоуэю единогласным решением в главном событии. Позже он признался, что уход из спорта оказался тяжелее, чем он ожидал, поскольку бои были частью его жизни около 20 лет.

В июне 2026 года Порье оказался в центре инцидента в международном аэропорту Атланты, где ему отказали в посадке на рейс. Полиция задержала его и обвинила в публичном опьянении. Порье позже извинился за своё поведение, в том числе перед сотрудниками аэропорта и полицейским, и поблагодарил офицера за профессионализм.