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Джастин Гейджи заявил, что не пустит стримера в свой угол даже за $ 100 млн

Джастин Гейджи заявил, что не пустит стримера в свой угол даже за $ 100 млн
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Чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейджи заявил, что не станет брать стримера в свой угол ни за какие деньги. Так он отреагировал на решение второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна, который вышел на бой с Маурисио Раффи на UFC 331 со стримером N3on в углу.

«Мне нечего сказать. Оно того не стоит, ни за какие деньги. Нет, у нас не будет такой договорённости [с ведущим шоу, Аароном Стейнбергом]. Можешь предложить мне $ 100 млн — всё равно никакой договорённости не будет. Я серьёзно отношусь к своей работе и у меня есть своя команда», — сказал Гейджи в подкасте One Night with Steiny.

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