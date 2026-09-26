Даниэль Кормье — о Гейбле Стивсоне: его время ещё придёт

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что не согласен с теми, кто списывает Гейбла Стивсона со счетов после поражения на UFC 331.

«Считать, что этот результат определяет, какой будет его карьера дальше, на мой взгляд, несправедливо и слишком поспешно. Сейчас Гейблу нужно перезагрузиться. Ему необходимо перезагрузить себя, свой настрой и свой подход. И вот что будет для него особенно сложно: в борьбе он уже был на самом верху. Выше олимпийского чемпиона подняться невозможно.

Джош Хокит тоже был борцом. Они начали заниматься этим примерно в одно время, а сейчас Джош Хокит сражается за титул чемпиона в тяжёлом весе. Но Хокит не допускал тех ошибок, которые Гейбл Стивсон совершал в своих первых боях. Честно говоря, Джош Хокит буквально рвался в бой. Он провёл больше поединков, но главное — он шёл навстречу боям. Думаю, для Гейбла это был огромный урок. Я верю, что с Гейблом Стивсоном всё будет хорошо. Правда. Он пока новичок, он молод, и его время ещё придёт», — сказал Кормье в видео для своего YouTube-канала.