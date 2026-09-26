Кормье ответил на слухи о ненависти к Стивсону из-за его связи с Джоном Джонсом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на предположения, что он негативно относится к Гейблу Стивсону из-за его связи с Джоном Джонсом.

«Я видел много комментариев в духе: «Если дело касается Джона, Даниэль ненавидит всех, даже Гейбла». Я люблю Гейбла. Я даже разговаривал с ним утром в воскресенье, после того как всё произошло. Я не испытываю к Гейблу Стивсону неприязни. Наоборот, я очень высоко его ценю. Он олимпийский чемпион в виде спорта, который я люблю. Я видел, как он добивался больших успехов», — сказал Кормье в видео, опубликованном в его YouTube-канале.