Шон О'Мэлли: Джошуа Ван войдёт в историю как величайший в наилегчайшем весе всех времён

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли высоко оценил выступление чемпиона в наилегчайшей весовой категории Джошуа Вана на UFC 331, где тот во второй раз победил Александра Пантожу и защитил титул в своём дивизионе.

«Джошуа Ван сейчас один из моих любимых бойцов. Он войдёт в историю как величайший в наилегчайшем весе всех времён. Возможно, он станет одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Ему всего 24 года, а он только что победил очень опасного [Александра] Пантожу, который был немного эмоциональным, немного хаотичным, немного безумным, но при этом не выдыхался, потому что продолжал поддерживать один и тот же темп и давление. Он часто так ведёт себя в своих боях. Это был невероятно зрелищный поединок», — сказал О'Мэлли в видео для своего YouTube-канала.