Россиянин Асаф Чопуров мог пропустить дебют в UFC из-за потерянного письма

Новый боец UFC в легчайшем весе Асаф Чопуров, партнёр Петра Яна по тренировкам, почти упустил дебют в промоушене из-за задержки с ответом.

«Я нахожу почту Шона Шелби (старший вице-президент по связям с талантами. — Прим. «Чемпионата») и напрямую ему пишу. Говорю: «Привет. Я буду готов выйти на коротком уведомлении». Месяц проходит, я еду на сборы и ещё раз ему пишу: «Я сейчас готовлюсь с Петром Яном, нахожусь на сборах. 24 октября буду готов драться с кем угодно. Дай мне самый тяжёлый бой, который есть в UFC». Вот так я ему написал.

А в итоге, когда мне пришло письмо от Шона Шелби, я прочитал его только через семь дней, потому что оно потерялось среди других писем. Я потом думаю: «Сейчас пролистаю архив, посмотрю, что там». Смотрю — Шон Шелби мне ответил и прислал этот бой. Было два часа ночи. Я сразу начинаю всем рассказывать: «Всё, мне бой дали!» И до утра вообще не мог уснуть от эмоций», — рассказал Чопуров в интервью Red Corner MMA.

Дебют Чопурова против Колби Тикнесса запланирован на UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.