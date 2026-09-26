Джастин Гейджи рассказал, о чём говорил по телефону с президентом США во время UFC 331

Чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи поделился деталями телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов Америки (США) Дональдом Трампом. Американский президент позвонил ему во время турнира UFC 331.

«Он позвонил мне и сказал: «Джастин, я только что видел тебя по телевизору. Ты выглядел круче всех», — сказал Гейджи в подкасте One Night with Steiny на YouTube.

По словам Гейджи, звонок застал его во время соглавного поединка между вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, представляющим Россию и Армению, Арманом Царукяном и бразильцем Маурисио Руффи, из-за чего он пропустил первый раунд.