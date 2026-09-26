15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джастин Гейджи рассказал, о чём говорил по телефону с президентом США во время UFC 331

Джастин Гейджи рассказал, о чём говорил по телефону с президентом США во время UFC 331
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи поделился деталями телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов Америки (США) Дональдом Трампом. Американский президент позвонил ему во время турнира UFC 331.

«Он позвонил мне и сказал: «Джастин, я только что видел тебя по телевизору. Ты выглядел круче всех», — сказал Гейджи в подкасте One Night with Steiny на YouTube.

По словам Гейджи, звонок застал его во время соглавного поединка между вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, представляющим Россию и Армению, Арманом Царукяном и бразильцем Маурисио Руффи, из-за чего он пропустил первый раунд.

Читать далее:
Джастин Гейджи рассказал, как Трамп помешал ему посмотреть бой Царукяна с Руффи