Дана Уайт — о продвижении боя Фьюри — Джошуа: кто меня остановит?

Президент UFC и Zuffa Дана Уайт прокомментировал ситуацию вокруг боя бывших чемпионов мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

«Думаю, Эдди Хирн проводит по 24 часа в сутки, давая интервью. Честно говоря, я никогда в жизни не видел человека, который давал бы столько интервью. Но всё нормально. Всё это идёт на пользу бою, и, думаю, многие узнали о нём именно потому, что его до сих пор не организовали. Я не занимаюсь продвижением этого боя. Но я прямо сейчас сижу здесь и продвигаю этот бой. Кто мне помешает?» — сказал Уайт для аккаунта Sky Sports Boxing в социальной сети Х.

Напомним, Джошуа и его промоутер Эдди Хирн выступают против участия Уайта в бою. У команды Джошуа есть контракт, согласно которому Zuffa не может участвовать в продвижении поединка. Однако Фьюри недавно заявил, что убрал из своего контракта пункт, запрещавший Уайту участвовать в бою.