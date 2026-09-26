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Магомед Зайнуков проведёт второй бой в UFC против Маноэла Соузы — источник

Магомед Зайнуков проведёт второй бой в UFC против Маноэла Соузы — источник
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Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Магомед Зайнуков, более известный как Чанко, проведёт второй бой в UFC. Его соперником станет Маноэл Соуза, сообщает бразильский журналист Лаэрте Виана.

Поединок запланирован на турнир UFC в Катаре, который пройдёт 21 ноября на «Абха Арене». Для 29-летнего Соузы это будет третий бой в UFC: он победил нокаутом Боладжи Оки, а затем единогласным решением Ричи Миранду. Его единственное поражение в ММА датируется двумя годами ранее на турнире Bellator Champions Series против Арчи Колгана. Рекорд Соузы — 15-1.

Зайнуков получил контракт с UFC через Dana White's Contender Series в 2025 году. В июле он дебютировал в промоушене, победив Дамиана Ржепецки на UFC в Абу-Даби. Рекорд Зайнукова — 9-0.

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