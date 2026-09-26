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«Разорвёт лицо». Экс-чемпион UFC — о том, может ли боец ММА победить шимпанзе

«Разорвёт лицо». Экс-чемпион UFC — о том, может ли боец ММА победить шимпанзе
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Бывший боец UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Брендан Шауб высказался о споре, может ли боец ММА победить шимпанзе.

«Когда бойцы ММА говорят, что могут побить шимпанзе, это примерно как современные комики, которые работают с залом. Это просто тема для разговоров. Сейчас это модно. Но правда в том, что шимпанзе, чёрт возьми, просто разорвёт тебе лицо. И всё нормально, чувак. Какая разница?

Миллион человек подключились к прямой трансляции, чтобы увидеть, как шимпанзе, чёрт возьми, разрывает меня на части, а мы всех зарикроллили (суть шутки в том, что «жертве» подсовывают ссылку на клип Рика Эстли Never Gonna Give You Up (1987) под видом чего-то другого. — Прим. «Чемпионата»). Чёрт возьми, впишите это в историю, парни. Я величайший тролль в интернете, мать его», — сказал Шауб в подкасте The Fighter and The Kid.

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