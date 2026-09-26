Даррен Тилл — о Коноре Макгрегоре: сможет наделать много шума в BKFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл считает, что ирландец Конор Макгрегор может преуспеть в кулачных боях после завершения контракта с UFC.

«Я думаю, Конор — настоящий боец. Он очень хорош и технично работает руками, у него большие кулаки и мощный удар. Думаю, если он правильно подготовится к этому, то сможет наделать много шума в своём весе. Он крупный и сильный, но сейчас ему нужно восстановиться после травм. Я знаю, что в последнем бою он получил серьёзную травму. Так что да, если Конор этого хочет, он может получить такой бой.

У него остался один бой по контракту с UFC. Когда он его проведёт, я готов поставить всё, что у меня есть, на то, что он будет драться в BKFC», — приводит слова Тилла издание ESPN.