Алекс Перейра купил Lamborghini Aventador SVJ за более чем $ 1 млн

Боец UFC Алекс Перейра приобрёл Lamborghini Aventador SVJ, потратив на машину более $ 1 млн. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Я никогда не был из тех, кто фанатеет от машин. Но у меня появилось желание купить эту, учитывая те условия, которые у меня есть сегодня», — сказал Перейра в опубликованном видео.

Aventador SVJ — редкий суперкар с двигателем V12, цены на который на современном рынке превышают $ 1 млн. В гараже Перейры также есть красная Ferrari F8 Tributo мощностью 710 л. с. стоимостью более $ 300 тыс., синий Lamborghini Huracan Performante стоимостью около $ 275 тыс., McLaren с номерным знаком «Поатан», белый Corvette, Range Rover и несколько других машин.