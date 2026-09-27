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Алекс Перейра купил Lamborghini Aventador SVJ за более чем $ 1 млн

Алекс Перейра купил Lamborghini Aventador SVJ за более чем $ 1 млн
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Боец UFC Алекс Перейра приобрёл Lamborghini Aventador SVJ, потратив на машину более $ 1 млн. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Я никогда не был из тех, кто фанатеет от машин. Но у меня появилось желание купить эту, учитывая те условия, которые у меня есть сегодня», — сказал Перейра в опубликованном видео.

Aventador SVJ — редкий суперкар с двигателем V12, цены на который на современном рынке превышают $ 1 млн. В гараже Перейры также есть красная Ferrari F8 Tributo мощностью 710 л. с. стоимостью более $ 300 тыс., синий Lamborghini Huracan Performante стоимостью около $ 275 тыс., McLaren с номерным знаком «Поатан», белый Corvette, Range Rover и несколько других машин.

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