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Фергюсон заявил, что он показал Царукяну тот «локоть», которым Арман нокаутировал Руффи

Фергюсон заявил, что он показал Царукяну тот «локоть», которым Арман нокаутировал Руффи
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42-летний обладатель чемпионского титула Misfits Boxing в среднем весе американец Тони Фергюсон заявил, что научил второго номера рейтинга UFC, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна тому удару локтем, которым он нокаутировал Маурисио Руффи на UFC 331.

«Я помню, как показывал Арману этот удар локтем в Таиланде. Я также рассказал о нём Табате Риччи. Если уж говорить о том, кто научил меня этому приёму, то один из моих друзей из Rain Training Center.

Если готов быть хорошим товарищем и помогать другим, это очень многое даёт. Если хочешь быть придурком — пожалуйста, можешь держать все свои знания при себе. Нужно помогать людям становиться лучше и не быть эгоистом. Ты просто продолжаешь помогать другим подниматься на новый уровень», — сказал Фергюсон в