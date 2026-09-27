Джош Хокит пошутил, что может «украсть» новый Lamborghini Перейры

Боец UFC американец Джош Хокит отреагировал на покупку экс-чемпионом организации бразильцем Алексом Перейрой нового Lamborghini Aventador SVJ, который, по сообщениям, стоит свыше $ 1 млн.

«Представьте, я просто приду и украду это? Что он вообще сможет сделать?» — написал Хокит в своём аккаунте в социальной сети X.

Хокит — претендент на титул в тяжёлом весе. 28-летний боец встретится с новым чемпионом французом Сирилем Ганом на UFC 334. Турнир состоится 14 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).

Американец выступает в UFC с 2025 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы.