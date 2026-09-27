Тони Фергюсон нокаутировал Махмуда Себи в боксёрском поединке и защитил титул

42-летний американский боец Тони Фергюсон, владеющий титулом чемпиона Misfits Boxing в среднем весе, провёл бой по правилам бокса с американцем египетского происхождения Махмудом Себи на турнире Misfits в Майами (США).

Фергюсон победил Себи техническим нокаутом во втором раунде и защитил чемпионский титул.

Для Тони это стал третий бой по правилам бокса. В дебютном поединке, который прошёл 30 августа 2025 года в Манчестере, Фергюсон победил пуэрториканца Натаниэля Бустаманте. После этого он в титульном бою победил Уоррена Спенсера. В том бою Фергюсон ветеран одержал уверенную победу единогласным решением судей.