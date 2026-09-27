Азербайджанец Османли дисквалифицирован за запрещённый удар по киргизу на турнире UFC

В ночь на 27 сентября в в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night 289. В рамках турнирах турнира азербайджанец Мехеммедали Османли встретился с представителем Кыргызстана Илимбеком Акылбеком Уулу.

По ходу боя Османли нанёс запрещённый удар коленом в голову Акылбеку в первом раунде, после чего рефери остановил поединок и присудил дисквалификацию Мехеммедали. Для азербайджанца этот бой стал дебютным в UFC.

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