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Мехеммедали Османли проиграл Илимбеку Акылбеку Уулу в 1-м раунде, 27 сентября, UFC Fight Night 289

Азербайджанец Османли дисквалифицирован за запрещённый удар по киргизу на турнире UFC
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В ночь на 27 сентября в в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night 289. В рамках турнирах турнира азербайджанец Мехеммедали Османли встретился с представителем Кыргызстана Илимбеком Акылбеком Уулу.

UFC 2026. UFC Fight Night 289, Лас-Вегас, США
Мехеммедали Османли — Илимбек Акылбек Уулу (W)
27 сентября 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Илимбек Акылбек Уулу
Окончено
DSQ
Мехеммедали Османли

По ходу боя Османли нанёс запрещённый удар коленом в голову Акылбеку в первом раунде, после чего рефери остановил поединок и присудил дисквалификацию Мехеммедали. Для азербайджанца этот бой стал дебютным в UFC.

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