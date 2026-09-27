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Рауль Росас победил Раони Барселоса на турнире UFC. Бразилец не пришёл в сознание

Рауль Росас победил Раони Барселоса на турнире UFC. Бразилец не пришёл в сознание
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В ночь на 27 сентября в в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир UFC Fight Night 289. В рамках главного боя вечера американец Рауль Росас-младший проводил бой с бразильцев Раони Барселосом в легчайшей весовой категории и одержал победу.

UFC 2026. UFC Fight Night 289, Лас-Вегас, США
Рауль Росас (W) — Раони Барселос
27 сентября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Рауль Росас
Окончено
KO
Раони Барселос

Бразилец вёл на карточках всех трёх судей, однако в пятом раунде Росас сначала прижал оппонента к сетке и зашёл в клинч, а затем повалил бразильца на канвас. Спустя несколько секунд Раони отключился и потерял сознание, американец не стал его добивать, а рефери был вынужден остановить поединок.

К моменту объявления результатов Барселос так и не смог прийти в сознание, его вынесли из клетки на носилках.

Для Росаса эта победа стала 14-й в ММА при одном поражении. У американца серия из пяти побед. 29-летний Барселос, в свою очередь, потерпел шестое поражение при 22 победах.

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