Рауль Росас победил Раони Барселоса на турнире UFC. Бразилец не пришёл в сознание

В ночь на 27 сентября в в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир UFC Fight Night 289. В рамках главного боя вечера американец Рауль Росас-младший проводил бой с бразильцев Раони Барселосом в легчайшей весовой категории и одержал победу.

Бразилец вёл на карточках всех трёх судей, однако в пятом раунде Росас сначала прижал оппонента к сетке и зашёл в клинч, а затем повалил бразильца на канвас. Спустя несколько секунд Раони отключился и потерял сознание, американец не стал его добивать, а рефери был вынужден остановить поединок.

К моменту объявления результатов Барселос так и не смог прийти в сознание, его вынесли из клетки на носилках.

Для Росаса эта победа стала 14-й в ММА при одном поражении. У американца серия из пяти побед. 29-летний Барселос, в свою очередь, потерпел шестое поражение при 22 победах.