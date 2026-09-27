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Раони Барселос теряет сознание в бою с Раулем Росасом, не получая в этот момент урона

Раони Барселос теряет сознание в бою с Раулем Росасом, не получая в этот момент урона
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Появилось видео ключевого эпизода главного боя турнира UFC Fight Night 289, который состоялся в Лас-Вегасе (США). Американец Рауль Росас-младший встретился с бразильцем Раони Барселосом в легчайшем весе.

UFC 2026. UFC Fight Night 289, Лас-Вегас, США
Рауль Росас (W) — Раони Барселос
27 сентября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Рауль Росас
Окончено
KO
Раони Барселос

Росас-младший сумел завершить поединок в пятом раунде. Американец перевёл соперника в партер, после чего Барселос потерял сознание. Рефери сразу остановил бой, а Росас не стал наносить дополнительные удары.

На момент остановки Барселос лидировал по судей