Раони Барселос теряет сознание в бою с Раулем Росасом, не получая в этот момент урона

Появилось видео ключевого эпизода главного боя турнира UFC Fight Night 289, который состоялся в Лас-Вегасе (США). Американец Рауль Росас-младший встретился с бразильцем Раони Барселосом в легчайшем весе.

Росас-младший сумел завершить поединок в пятом раунде. Американец перевёл соперника в партер, после чего Барселос потерял сознание. Рефери сразу остановил бой, а Росас не стал наносить дополнительные удары.

На момент остановки Барселос лидировал по судей