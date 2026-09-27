Появились новости о состоянии здоровья Раони Барселона. Бойцу пришлось проверять пульс

Бразильский боец Раони Барселос пришёл в сознание в машине скорой помощи после тяжёлого нокаута в главном бою UFC Fight Night 289 с американцем Раулем Росасом-младшим.

По информации AgFight и официального международного репортёра UFC Эвелин Родригес, Барселос пришёл в себя уже во время транспортировки. После этого бразильца доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Напомним, в пятом раунде Росас-младший перевёл Барселоса в партер, после чего тот потерял сознание. Рефери остановил поединок, а американец не стал наносить сопернику дополнительные удары.

При реанимации бразильца медицинским работникам пришлось даже прощупывать его пульс, так как тот не приходил в сознание.