Результаты турнира UFC Fight Night 289 с главным боем Росас — Барселос

В ночь на 27 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Fight Night 289. В главном бою вечера Рауль Росас победил Раони Барселоса техническим нокаутом в пятом раунде.

В соглавном поединке турнира Айлин Перес единогласным решением судей взяла верх над Нормой Дюмон. Все трое судей отдали победу Перес со счётом 29:28.

Результаты UFC Fight Night 289:

Рауль Росас победил Раони Барселоса техническим нокаутом — 5-й раунд, 1:38;

Айлин Перес победила Норму Дюмон единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28;

Луис Эрнандес победил Седрика Дюма удушающим приёмом (гильотина) — 1-й раунд, 0:50;

Илимбек Акылбек Уулу победил Мехеммедали Османли дисквалификацией — 1-й раунд, 2:19. Бой был остановлен после запрещённого удара Османли;

Валеска Мачадо победила Мелиссу Амаю техническим нокаутом — 2-й раунд, 3:19;

Брэди Хистенд победил Ринью Накамуру удушающим приёмом — 2-й раунд, 4:07;

Родолфо Виейра победил Роберта Брычека единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 30:27;

Кристиан Эдвардс победил Родолфо Беллато техническим нокаутом — 3-й раунд, 1:47;

Элвис Бренер победил Джозиа Харрелла техническим нокаутом — 1-й раунд, 4:14;

Монтел Джексон победил Рики Саймона техническим нокаутом — 2-й раунд, 2:39;

Хейли Алатенг победил Джона Кастанеду раздельным решением судей — 29:28, 29:28, 28:29;

Ясмин Хауреги победила Ванессу Демопулос техническим нокаутом — 1-й раунд, 1:02.