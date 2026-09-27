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Результаты турнира UFC Fight Night 289 с главным боем Росас — Барселос

Результаты турнира UFC Fight Night 289 с главным боем Росас — Барселос
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В ночь на 27 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Fight Night 289. В главном бою вечера Рауль Росас победил Раони Барселоса техническим нокаутом в пятом раунде.

В соглавном поединке турнира Айлин Перес единогласным решением судей взяла верх над Нормой Дюмон. Все трое судей отдали победу Перес со счётом 29:28.

Результаты UFC Fight Night 289:

  • Рауль Росас победил Раони Барселоса техническим нокаутом — 5-й раунд, 1:38;
  • Айлин Перес победила Норму Дюмон единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28;
  • Луис Эрнандес победил Седрика Дюма удушающим приёмом (гильотина) — 1-й раунд, 0:50;
  • Илимбек Акылбек Уулу победил Мехеммедали Османли дисквалификацией — 1-й раунд, 2:19. Бой был остановлен после запрещённого удара Османли;
  • Валеска Мачадо победила Мелиссу Амаю техническим нокаутом — 2-й раунд, 3:19;
  • Брэди Хистенд победил Ринью Накамуру удушающим приёмом — 2-й раунд, 4:07;
  • Родолфо Виейра победил Роберта Брычека единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 30:27;
  • Кристиан Эдвардс победил Родолфо Беллато техническим нокаутом — 3-й раунд, 1:47;
  • Элвис Бренер победил Джозиа Харрелла техническим нокаутом — 1-й раунд, 4:14;
  • Монтел Джексон победил Рики Саймона техническим нокаутом — 2-й раунд, 2:39;
  • Хейли Алатенг победил Джона Кастанеду раздельным решением судей — 29:28, 29:28, 28:29;
  • Ясмин Хауреги победила Ванессу Демопулос техническим нокаутом — 1-й раунд, 1:02.
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