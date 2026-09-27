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Хельвани сообщил новые данные о состоянии госпитализированного Раони Барселоса

Хельвани сообщил новые данные о состоянии госпитализированного Раони Барселоса
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В Сети появилась обновлённая информация о состоянии бразильского бойца UFC Раони Барселоса, который после поражения от Рауля Росаса на турнире UFC Fight Night 289 был госпитализирован в Лас-Вегасе. По информации журналиста Ариэля Хельвани, Барселос находится в сознании.

UFC 2026. UFC Fight Night 289, Лас-Вегас, США
Рауль Росас (W) — Раони Барселос
27 сентября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Рауль Росас
Окончено
KO
Раони Барселос

«Раони Барселос находится в сознании, мне сообщили. Он может говорить, а также двигать пальцами рук и ног. Сейчас ему делают компьютерную томографию в местной больнице Лас-Вегаса», — написал Хельвани в социальных сетях.

Напомним, в пятом раунде Росас-младший перевёл Барселоса в партер, после чего тот потерял сознание. Рефери остановил поединок, а американец не стал наносить сопернику дополнительные удары. Барселос каретой скорой помощи был срочно доставлен в больницу.

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