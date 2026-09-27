15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде Раони Барселоса сделали заявление о состоянии бойца после потери сознания

В команде Раони Барселоса сделали заявление о состоянии бойца после потери сознания
Комментарии

В команде бразильского бойца UFC Раони Барселоса сделали заявление после его госпитализации на турнире UFC Fight Night 289. Член команды спортсмена Дави Рамос опубликовал видео в социальных сетях, в котором рассказал о состоянии Барселоса.

UFC 2026. UFC Fight Night 289, Лас-Вегас, США
Рауль Росас (W) — Раони Барселос
27 сентября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Рауль Росас
Окончено
KO
Раони Барселос

По словам Рамоса, боец проходит компьютерную томографию. Представитель команды призвал болельщиков сохранять спокойствие и заверил, что с Барселосом всё в порядке.

Напомним, в пятом раунде Рауль Росас-младший перевёл Барселоса в партер, после чего тот потерял сознание. Рефери остановил поединок, а американец не стал наносить сопернику дополнительные удары. Барселос каретой скорой помощи был срочно доставлен в больницу.

Материалы по теме
Хельвани сообщил новые данные о состоянии госпитализированного Раони Барселоса