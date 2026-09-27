В команде Раони Барселоса сделали заявление о состоянии бойца после потери сознания

В команде бразильского бойца UFC Раони Барселоса сделали заявление после его госпитализации на турнире UFC Fight Night 289. Член команды спортсмена Дави Рамос опубликовал видео в социальных сетях, в котором рассказал о состоянии Барселоса.

По словам Рамоса, боец проходит компьютерную томографию. Представитель команды призвал болельщиков сохранять спокойствие и заверил, что с Барселосом всё в порядке.

Напомним, в пятом раунде Рауль Росас-младший перевёл Барселоса в партер, после чего тот потерял сознание. Рефери остановил поединок, а американец не стал наносить сопернику дополнительные удары. Барселос каретой скорой помощи был срочно доставлен в больницу.