«Помолитесь за него — настоящий воин». Росас-младший — о потерявшем сознание Барселосе

21-летний американский боец мексиканского происхождения Рауль Росас-младший, выступающий под эгидой UFC в легчайшей весовой категории, отреагировал на победу нокаутом в поединке с Раони Барселосом.

«Я прошу вас всех помолиться за Барселоса — он настоящий воин. И хороший бой — это работа двух людей. Но все, кто сюда пришёл, увидели моё выступление, которое заслужили.

И, Дана, во время своего претендентского турнира ты сказал, что хочешь увидеть, что я буду показывать в октагоне в 22 года. И знаешь что? Сейчас мне 21 и я уже показываю свой уровень в мейн-ивенте турнира, и не пора ли мне переместиться в топ-6 или топ-7 рейтинга?» — сказал Росас в октагоне после поединка.

В пятом раунде Рауль Росас-младший перевёл Барселоса в партер, после чего тот потерял сознание. Рефери остановил поединок, а американец не стал наносить сопернику дополнительные удары. Барселос каретой скорой помощи был срочно доставлен в больницу.