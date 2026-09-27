15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Помолитесь за него — настоящий воин». Росас-младший — о потерявшем сознание Барселосе

«Помолитесь за него — настоящий воин». Росас-младший — о потерявшем сознание Барселосе
Комментарии

21-летний американский боец мексиканского происхождения Рауль Росас-младший, выступающий под эгидой UFC в легчайшей весовой категории, отреагировал на победу нокаутом в поединке с Раони Барселосом.

UFC 2026. UFC Fight Night 289, Лас-Вегас, США
Рауль Росас (W) — Раони Барселос
27 сентября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Рауль Росас
Окончено
KO
Раони Барселос

«Я прошу вас всех помолиться за Барселоса — он настоящий воин. И хороший бой — это работа двух людей. Но все, кто сюда пришёл, увидели моё выступление, которое заслужили.

И, Дана, во время своего претендентского турнира ты сказал, что хочешь увидеть, что я буду показывать в октагоне в 22 года. И знаешь что? Сейчас мне 21 и я уже показываю свой уровень в мейн-ивенте турнира, и не пора ли мне переместиться в топ-6 или топ-7 рейтинга?» — сказал Росас в октагоне после поединка.

В пятом раунде Рауль Росас-младший перевёл Барселоса в партер, после чего тот потерял сознание. Рефери остановил поединок, а американец не стал наносить сопернику дополнительные удары. Барселос каретой скорой помощи был срочно доставлен в больницу.

Материалы по теме