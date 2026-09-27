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Спортивный врач сообщил о состоянии здоровья потерявшего сознание Барселоса на турнире UFC

Спортивный врач сообщил о состоянии здоровья потерявшего сознание Барселоса на турнире UFC
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Спортивный врач Адам Нессим рассказал о состоянии здоровья 39-летнего бразильского бойца смешанных единоборств Раони Барселоса, который в мейн-ивенте турнира UFC Fight Night 289 потерял сознание в пятом раунде, из-за чего проиграл нокаутом 21-летнему американцу Раулю Росасу-младшему.

UFC 2026. UFC Fight Night 289, Лас-Вегас, США
Рауль Росас (W) — Раони Барселос
27 сентября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Рауль Росас
Окончено
KO
Раони Барселос

«Обновление по Раони Барселосу: он вышел после компьютерной томографии в больнице Лас-Вегаса, результаты пока не сообщены. Но он в сознании, говорит и двигает всеми частями тела, и его тренер говорит, что с ним всё в порядке. Пугающая часть — это механизм, как на самом деле это произошло», — написал Нессим в социальной сети Х.

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