Спортивный врач сообщил о состоянии здоровья потерявшего сознание Барселоса на турнире UFC

Спортивный врач Адам Нессим рассказал о состоянии здоровья 39-летнего бразильского бойца смешанных единоборств Раони Барселоса, который в мейн-ивенте турнира UFC Fight Night 289 потерял сознание в пятом раунде, из-за чего проиграл нокаутом 21-летнему американцу Раулю Росасу-младшему.

«Обновление по Раони Барселосу: он вышел после компьютерной томографии в больнице Лас-Вегаса, результаты пока не сообщены. Но он в сознании, говорит и двигает всеми частями тела, и его тренер говорит, что с ним всё в порядке. Пугающая часть — это механизм, как на самом деле это произошло», — написал Нессим в социальной сети Х.