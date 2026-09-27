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Пауло Коста и Крис Уайдман отреагировали на потерю сознания Барселосом в бою с Росасом

Пауло Коста и Крис Уайдман отреагировали на потерю сознания Барселосом в бою с Росасом
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42-летний американский боец Крис Уайдман и представитель Бразилии Пауло Коста отреагировали на поражение 39-летнего Раони Барселоса в бою с 21-летним американцем Раулем Росасом-младшим после потери сознания в главном поединке вечера на турнире UFC Fight Night 289.

UFC 2026. UFC Fight Night 289, Лас-Вегас, США
Рауль Росас (W) — Раони Барселос
27 сентября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Рауль Росас
Окончено
KO
Раони Барселос

«Я надеюсь, с Раони всё будет хорошо», — написал Коста в социальной сети Х.

«Все мысли и молитвы за Раони Барселоса! Потрясающий бой, но пугающий исход», — написал Уайдман.

В пятом раунде Рауль Росас-младший перевёл Барселоса в партер, после чего тот потерял сознание. Рефери остановил поединок, а американец не стал наносить сопернику дополнительные удары. Барселос каретой скорой помощи был срочно доставлен в больницу.

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