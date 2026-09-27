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Арман Царукян: прошла всего неделя — верните меня в клетку

Арман Царукян: прошла всего неделя — верните меня в клетку
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян заявил о желании вернуться в клетку для следующего поединка.

«Прошла всего неделя, а кажется, что целый год. Верните меня обратно в эту клетку», — написал Арман в социальных сетях.

В своём последнем бою, который состоялся 20 сентября в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене» в рамках карда турнира UFC 331, российский боец встретился в октагоне с 30-летним бразильским атлетом Маурисио Руффи. Арман одержал победу над Маурисио, отправив его в нокаут ударом локтя в голову за четыре секунды до конца первого раунда, обеспечив себе 11-ю победу.

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