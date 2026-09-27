Врач объяснил, как Барселос мог потерять сознание без удара по голове на турнире UFC

Врач, специализирующийся на регенеративной и долгосрочной медицине, Адам Нессим объяснил, как 39-летний бразильский боец смешанных единоборств Раони Барселос мог потерять сознание в пятом раунде мейн-ивента турнира UFC Fight Night 289 в бою с Раулем Росасом-младшим.

«Официальный результат — нокаут броском на 1:38 пятого раунда. Росас перевёл его в партер у сетки, и Барселос уже был без сознания, когда Росас занял верхнюю позицию. Один слабый хаммерфист пришёлся до того, как Росас отступил. Повторы не показывают чистого удара в голову и очевидного столкновения головами.

Как боец теряет сознание без прямого удара? Мозгу всё равно, какой это объект. Перевод в партер, при котором голову резко бросает в сетку, создаёт такое же вращательное ускорение, как удар. Добавьте четыре с половиной раунда урона в 39 лет, и порог для получения сотрясения снижается.

КТ исключает то, что не может исключить осмотр: внутричерепное кровоизлияние или травму шейного отдела позвоночника. Сознание и движение — это обнадёживает, но не является окончательным, поэтому при длительной потере сознания всегда делают сканирование. Ожидайте длительную медицинскую дисквалификацию в Неваде до допуска невролога», — написал Нессим в социальной сети Х.