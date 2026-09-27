В UFC опубликовали заявление после потери сознания Барселосом в главном бою

Пресс-служба организации UFC опубликовала заявление после того, как 39-летний бразилец Раони Барселос потерял сознание в бою с Раулем Росасом-младшим.

«После сегодняшнего боя Раони Барселос был немедленно доставлен в травматологический центр первого уровня для обследования. Медицинская команда больницы провела компьютерную томографию и комплексную оценку, и сейчас он находится под наблюдением.

Барселос стабилен, в сознании и реагирует на внешние раздражители, обладает полной подвижностью. Он останется под медицинским наблюдением. Мы будем предоставлять обновления о его состоянии по мере их появления», — говорится в заявлении организации.