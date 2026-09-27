Уайдман: у Хокита есть потенциал разбросать Гана в стиле Кейна Веласкеса

Бывший боец ММА, а ныне эксперт Крис Уайдман высказался о чемпионском поединке в тяжёлом весе между обладателем временного титула французом Сирилем Ганом и американским атлетом Джошем Хокитом на турнире UFC 334 в ноябре в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Если посмотреть на Хокита, некоторые его бои до поединка с Кёртисом Блэйдсом я видел. И там он разбрасывал людей, как это делал Кейн Веласкес в своё время. Просто нескончаемые удары из-за спины, просто едет на них, разбрасывает их вокруг. У него определённо есть потенциал разбросать Сириля Гана в стиле Кейна Веласкеса», — приводит слова Уайдмана издание Yahoo Sports.