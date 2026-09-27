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Боец UFC предположил, что у Барселоса могло остановиться сердце в бою с Росасом

Боец UFC предположил, что у Барселоса могло остановиться сердце в бою с Росасом
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34-летний американский боец UFC Келвин Гастелум предположил, что 39-летний бразильский боец смешанных единоборств Раони Барселос мог потерять сознание в пятом раунде мейн-ивента турнира UFC Fight Night 289 в бою с Раулем Росасом-младшим из-за остановки сердца.

UFC 2026. UFC Fight Night 289, Лас-Вегас, США
Рауль Росас (W) — Раони Барселос
27 сентября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Рауль Росас
Окончено
KO
Раони Барселос

«Мой личный безумный вариант. Похоже, что его голова столкнулась с головой Росаса в тот самый момент, когда он пытался провести тейкдаун, что привело к мгновенному нокдауну, а также, возможно, к остановке сердца, поскольку его организм испытал сильнейший стресс и недостаток кислорода, после чего последовал удар по голове.

Напомнило мне недавний бой Грассо против Барбер», — написал Гастелум в социальной сети Х.

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