Боец UFC предположил, что у Барселоса могло остановиться сердце в бою с Росасом

34-летний американский боец UFC Келвин Гастелум предположил, что 39-летний бразильский боец смешанных единоборств Раони Барселос мог потерять сознание в пятом раунде мейн-ивента турнира UFC Fight Night 289 в бою с Раулем Росасом-младшим из-за остановки сердца.

«Мой личный безумный вариант. Похоже, что его голова столкнулась с головой Росаса в тот самый момент, когда он пытался провести тейкдаун, что привело к мгновенному нокдауну, а также, возможно, к остановке сердца, поскольку его организм испытал сильнейший стресс и недостаток кислорода, после чего последовал удар по голове.

Напомнило мне недавний бой Грассо против Барбер», — написал Гастелум в социальной сети Х.