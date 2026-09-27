Экс-боец UFC объяснил, почему Гану будет тяжело справиться с Хокитом

Бывший боец ММА, а ныне эксперт Крис Уайдман объяснил, почему временному чемпиону в тяжёлом весе Сирилю Гану будет тяжело в бою с американским атлетом Джошем Хокитом.

«Мы видели, как Гана переводили в партер и избивали Фрэнсис Нганну и Джон Джонс с гильотиной. Думаю, я выбрал бы Хокита фаворитом только потому, что стиль Гана — быть лёгким на ногах и всё такое, а для этого требуется много кардио. Типа в стиле Вандербоя [Стивена Томпсона].

Это очень изматывает тело — быть таким лёгким на ногах, и я думаю, что такой парень, как Хокит, который безостановочно давит, в конечном итоге начнёт выигрывать размены и делать переводы. Я думаю, он вымотает Гана. Говорю это без капли неуважения к Гану, потому что я считаю его невероятным, но я думаю, что Хокит — просто тяжёлый для него матчап», — приводит слова Уайдмана Yahoo Sports.