«Чемпион внутри и за пределами октагона». Хабиб Нурмагомедов — о Кейне Веласкесе

Прославленный российский боец, бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов встретился с 44-летним бывшим обладателем чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американцем мексиканского происхождения Кейном Веласкесом.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

«Какое же большое сердце у этого парня. Я уверен, что спустя много лет люди всё ещё будут черпать мотивацию в этом человеке. Чемпион внутри и за пределами октагона. Было здорово увидеть тебя, мой Брат», — подписал изображение Нурмагомедов.

В своём профессиональном рекорде Кейн Веласкес имеет 14 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и три поражения.