«Тело не выдержало». Белал Мухаммад — о потерявшем сознание Барселосе

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад отреагировал на потеряю сознания 39-летним бразильским бойцом смешанных единоборств Раони Барселосом в пятом раунде мейн-ивента турнира UFC Fight Night 289 в бою с Раулем Росасом-младшим.

«Он задыхался в четвёртом раунде на спине Росаса, я думаю, тело просто не выдержало такого темпа», — написал Мухаммад в социальной сети Х.

Поединок Росаса-младшего и Барселоса прошёл в Лас-Вегасе в ночь на 27 сентября и завершился в пятом раунде победой нокаутом со стороны американца, так как его оппонент после броска потерял сознание.