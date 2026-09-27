15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Тело не выдержало». Белал Мухаммад — о потерявшем сознание Барселосе

«Тело не выдержало». Белал Мухаммад — о потерявшем сознание Барселосе
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад отреагировал на потеряю сознания 39-летним бразильским бойцом смешанных единоборств Раони Барселосом в пятом раунде мейн-ивента турнира UFC Fight Night 289 в бою с Раулем Росасом-младшим.

UFC 2026. UFC Fight Night 289, Лас-Вегас, США
Рауль Росас (W) — Раони Барселос
27 сентября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Рауль Росас
Окончено
KO
Раони Барселос

«Он задыхался в четвёртом раунде на спине Росаса, я думаю, тело просто не выдержало такого темпа», — написал Мухаммад в социальной сети Х.

Поединок Росаса-младшего и Барселоса прошёл в Лас-Вегасе в ночь на 27 сентября и завершился в пятом раунде победой нокаутом со стороны американца, так как его оппонент после броска потерял сознание.

Материалы по теме
Врач объяснил, как Барселос мог потерять сознание без удара по голове на турнире UFC
Материалы по теме
Безумный бой в UFC. Барселос выигрывал у Росаса, но отключился без ударов
Безумный бой в UFC. Барселос выигрывал у Росаса, но отключился без ударов