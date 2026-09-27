Гейджи ответил, хочет ли подраться с Макгрегором вместо Царукяна

Обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гейджи прокомментировал свои слова о желании провести следующий бой с легендарным ирландским атлетом и первым двойным чемпионом промоушена Конором Макгрегором.

— Так ты хочешь подраться с Конором вместо Армана?

— Не то чтобы я не хочу драться с Арманом. Реально нет. Просто я… думаю о том, кто следующий в очереди, когда я защищу этот титул, вот с кем я буду драться. Я просто пока не знаю, — сказал Гейджи на YouTube-канале FLAGRANT.

В своём последнем бою после возвращения Конор встретился с Максом Холлоуэем и не смог продолжить бой после травмы колена, полученной в первом раунде.