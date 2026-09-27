Тренер Барселоса рассказал о состоянии здоровья подопечного после потери сознания в бою

Дэйви Рамос, являющийся тренером бойца UFC Раона Барселоса, высказался о состоянии здоровья своего подопечного после потери сознания в пятом раунде боя с Раулем Росасом-младшим.

«Раони чувствует себя хорошо. Он в полном сознании, двигает ногой, рукой, кистью, он в сознании, говорит, с ним всё в порядке. Он проходит обследования, и совсем скоро он будет здесь, чтобы поговорить с вами, ребята.

Я просто хотел сообщить вам, чтобы вы все сохраняли спокойствие. Продолжайте молиться за него. Он проходит все обследования, которые стандартны в такой ситуации. Ему придётся отдохнуть из-за того, что произошло, но, дай бог, всё будет хорошо. Спасибо всем, кто присылал сообщения, позитивную энергию, молился и держал всех нас в своих молитвах.

У нас был отличный бой. Мы занимаемся спортом, который не можем предсказать, к сожалению, но мы точно знаем, что делали всё возможное. Раони — воин, феноменальный боец, и он показал вам это всей своей техникой, всеми навыками и сердцем, которые у него есть. Он показал всё о том, куда он хочет идти, куда мы все хотим идти, всей работой, которую мы вкладываем. Поздравляю его, и спасибо всем за сообщения. Продолжайте молиться за него, и совсем скоро он вернётся сюда к нам, чтобы показать ещё одно отличное шоу», — приводит слова MMA Fighting.