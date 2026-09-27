«Предстоит операция». Зайнуков заявил, что не выйдет в октагон в 2026 году

Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Магомед Зайнуков, более известный как Чанко, объявил в социальных сетях, что не выйдет в октагон в 2026 году.

«Я так и не подписал контракт на этот бой. Из-за травмы мне предстоит операция, так что в этом году я не буду драться», — написал Зайнуков в социальных сетях.

В субботу, 26 сентября, стало известно о том, что Магомед должен был подраться с бразильцем Маноэлом Соузой на турнире UFC в Катаре, который пройдёт 21 ноября на «Абха Арене».

Зайнуков получил контракт с UFC через Dana White's Contender Series в 2025 году. В июле он дебютировал в промоушене, победив Дамиана Ржепецкого на UFC в Абу-Даби. Рекорд Зайнукова — 9-0.