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Келлерман рассказал о роли Уайта в продвижении поединка Джошуа — Фьюри

Келлерман рассказал о роли Уайта в продвижении поединка Джошуа — Фьюри
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Американский спортивный телеведущий и комментатор бокса Макс Келлерман рассказал о роли президента промоушена UFC и создателя лиги Zuffa Boxing Даны Уайта в продвижении поединка между двумя британскими звёздами бокса — Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Участие Даны Уайта в этом бою, чтобы люди знали, заключается исключительно в помощи Турки Аль аш-Шейху, который был двигателем практически каждого крупного боя в боксе за последние несколько лет. Он помогает Турки в личном качестве, а не как промоутер», — приводит слова Келлермана издание MMA Fighting.

Джошуа и его промоутер Эдди Хирн выступают против участия Уайта в бою. У команды Джошуа есть контракт, согласно которому Zuffa не может участвовать в продвижении поединка. Однако Фьюри недавно заявил, что убрал из своего контракта пункт, запрещавший Уайту участвовать в бою.

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