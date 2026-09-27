Уайт: не знаю никого, кто был бы более полон ******** дерьма, чем Эдди Хирн

Президент промоушена UFC и создатель лиги Zuffa Boxing Дана Уайт отреагировал на слухи о своей роли в продвижении поединка между двумя британскими звёздами бокса — Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Я не знаю, откуда это взялось. Это было странно. Мы продвигаем этот бой прямо сейчас. Я говорил 150 000 раз, что не знаю, встречал ли я когда-нибудь кого-то, кто был бы более полон ******* дерьма, чем Эдди Хирн.

Появлюсь ли я в среду на пресс-конференции Тайсона и Энтони? Полагаю, я оставлю это как сюрприз», — приводит слова Уайта издание MMA Fighting.

Поединок Тайсона и Энтони запланирован на 11 декабря 2026 года в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Принсипалити». Призовой фонд мегафайта оценивается в $ 200 млн, на кону будет стоять титул WBA Super.