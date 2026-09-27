15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он — бугимен, но не моего уровня». Непобеждённый Бенавидес — о Джее Опетайе

«Он — бугимен, но не моего уровня». Непобеждённый Бенавидес — о Джее Опетайе
Комментарии

Непобеждённый действующий обладатель титула WBC в полутяжёлом весе, а также поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) выразил уверенность в том, что сможет побить непобеждённого чемпиона Zuffa Boxing и The Ring в категории до 93 кг новозеландца Джея Опетайю.

«Я вообще не впечатлён [выступлением Опетайи в бою с Микаэляном]. Думал, что Джей Опетайя лучше. Он – бугимен. Джей является отличным бойцом, но он не моего уровня. Уважаю его, Опетайя сильный боец, но в этом дивизионе может быть только один бугимен. Ему нравится драться, как и я, поэтому это будет чертовски хороший бой», — приводит слова Бенавидеса портал MMASucka.

Материалы по теме
«Мы в отличной позиции». Уайт — о поединке Опетайи и Дэвида Бенавидеса
Комментарии