Ислам Махачев назвал топ-4 величайших бойцов в истории UFC

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев назвал в интервью на YouTube-канале Sportsnet топ-4 величайших бойцов в истории UFC.

Топ-4 величайших бойцов в истории UFC по версии Ислама Махачева:

1. Хабиб Нурмагомедов.

2. Фрэнки Эдгар.

3. Джон Джонс.

4. Андерсон Силва.

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.

Ислам последний поединок провёл 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Его соперником стал ирландец Иэн Гэрри. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.