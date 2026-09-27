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Ислам Махачев назвал топ-4 величайших бойцов в истории UFC

Ислам Махачев назвал топ-4 величайших бойцов в истории UFC
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35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев назвал в интервью на YouTube-канале Sportsnet топ-4 величайших бойцов в истории UFC.

Топ-4 величайших бойцов в истории UFC по версии Ислама Махачева:

1. Хабиб Нурмагомедов.
2. Фрэнки Эдгар.
3. Джон Джонс.
4. Андерсон Силва.

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.

Ислам последний поединок провёл 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Его соперником стал ирландец Иэн Гэрри. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.

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