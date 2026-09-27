Ислам Махачев назвал топ-4 величайших бойцов в истории UFC
35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев назвал в интервью на YouTube-канале Sportsnet топ-4 величайших бойцов в истории UFC.
Топ-4 величайших бойцов в истории UFC по версии Ислама Махачева:
1. Хабиб Нурмагомедов.
2. Фрэнки Эдгар.
3. Джон Джонс.
4. Андерсон Силва.
На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.
Ислам последний поединок провёл 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Его соперником стал ирландец Иэн Гэрри. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.
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