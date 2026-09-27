«Усик был бы более лёгким соперником для Дэвида». Рой Джонс — о бое Бенавидеса с Опетайей

57-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший поделился мнением насчёт потенциального поединка между непобеждёнными Дэвидом Бенавидесом и Джеем Опетайей.

«Усик был бы для Бенавидеса более лёгким соперником. Опетайя младше, сильнее и опаснее Дэвида. Джей младше и сильнее. Я с самого начала считал, что ему стоило выбрать Усика, а не Опетайю. Но теперь, когда у него есть Опетайя, Дэвид должен драться с ним, ведь это фактически единственный оставшийся вариант, если только он не решит вернуться к полутяжёлому весу.

Джей велик, но Бенавидес тоже. У него есть сила удара, его удары обладают взрывным эффектом, а именно такие вещи иногда становятся решающими в бою.

Я хотел бы увидеть, как Бенавидес выдержит его удары. Если Бенавидес сможет держать удар Опетайи, тогда у австралийца будут проблемы, ведь Бенавидес работает в невероятном темпе. Но сначала нужно увидеть: сможет ли Бенавидес выдержать его удары?» – приводит слова Джонса портал Boxing News.